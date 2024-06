Mulher é atingida por trem ao tirar selfie do lado de linha férrea em Minas Gerais. O caso foi registrado em Uberaba, no Triângulo Mineiro; um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do acidente. Na gravação, um grupo de ciclistas aparece ao lado dos trilhos enquanto o trem de carga se aproxima emitindo um alerta sonoro. Em nota ao site BHAZ, a VLI, controladora da ferrovia, lamentou o ocorrido e afirmou que apura as circunstâncias do fato. Reprodução/Zanfa/X

Veja o vídeo: