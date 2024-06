Peão desmaia após ser cabeceado e arremessado por touro durante rodeio; veja vídeo

Um peão viveu momentos de tensão em um rodeio após ser cabeceado e arremessado por um touro em Patos de Minas (MG). Imagens divulgadas pela organização do evento mostram o momento em que o homem, identificado como Natan Rodrigues Eduardo, desmaia após ser golpeado pelo animal.

O caso aconteceu no último domingo, 2, no Parque de Exposições da cidade. Já nas finais do Rodeio Fenamilho, evento tradicional da cidade, Natan era um dos participantes na disputa, que premiava um carro zero quilômetro.

Após dar a largada, Natan chegou a ficar por cinco segundos sobre o touro, até que recebeu uma cabeçada e foi arremessado pelo animal, caindo no chão desacordado. Rapidamente, brigadistas do rodeio evitaram que o peão fosse pisoteado e retiraram o animal da arena.

De acordo com Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, o rodeio foi interrompido para que Natan fosse atendido, recebendo os primeiros-socorros ainda na arena e, em seguida, sendo retirado de maca. De lá, foi encaminhado a um hospital.

O sindicato aponta, também, que o peão já recebeu alta médica e não ficou ferido no incidente. Ao Patos Hoje, o peão informou que está bem e que, apesar do susto, já se prepara para os próximos eventos.

Assista o vídeo: