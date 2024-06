Empresários avaliam de forma positiva participação no Inova Amazônia 2024

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e os sete empresários de diversos setores que participaram da Conferência Inova Amazônia, que teve sua primeira edição realizada no início de maio em Manaus, fizeram um balanço do evento da rodada de negócio, palestras e debates durante dois dias. A comitiva foi para o evento a convite do Sebrae/AC.

A conferência teve o objetivo de promover discussões e práticas sustentáveis de uso da terra, conservação da biodiversidade e o desenvolvimento econômico. Foram expostos mais de 80 negócios ao longo do evento.

O presidente José Adriano convidou os seguintes empresários para o evento:

Eder Frank – Casa dos Castanheiro

Salim Chaouki Chaok – Cooperativa Agroextrativista da Amazônia (Coopeam)

Eder Fidelis da Silva – Bebidas Cruzeiro

José Luis de Assis Felício – Grupo Miragina

Carlos Michel – Bebidas Quinari

Miguel Freitas – Verde Vida

Carlos Ovídio Duarte – Dom Porquito

A participação dos empresário tinha como objetivo construir uma rede de contatos profissionais para troca de experiências e informações e potencializar oportunidades através de conversas e bate-papo.

Após a conferência em Manaus, José Adriano reuniu-se com alguns dos empresários para uma conversa sobre as parcerias firmadas durante o evento e as oportunidades vislumbradas para os negócios.

Carlos Ovídio, mais conhecido como Resende, contou que fez contato com o Instituto Amazônia+21 e tem a perspectiva de desenvolver, juntamente com as equipes do instituto, um projeto para o tratamento de influentes com geração de energia.

O empresário se interessou ainda por uma possível parceria com a Braskem, empresa de atuação global nas indústrias da química e do plástico, na área social ambiental.

O empresário Carlos Michel destacou que possui um projeto de geração de energia, semelhante ao vislumbrado por Resende, contudo, possui alguns gargalos e fez o convite para o representante da Dom Porquito conhecer a iniciativa.

Durante a conferência, Carlos Michel conheceu um projeto que trabalha com a produção de vidro e quer trazer a ideia para o Acre, mas com a produção de garrafa PET. O empresário almeja firma parceria com alguma empresa para reutilizar os plásticos avariados para confecção de separador de paquetes e de pallets de plásticos.

O empresário Eder Fidelis da Silva fez contato com a equipe do Guaraná Maués e de outras empresas com potencial tecnológico para possíveis parcerias.

Miguel Frank, da Rede Vida, participou de uma rodada de conversa com uma empresa de cosméticos e está articulando para trazer alguns produtos para sua empresa. O empresário conheceu também algumas startups sobre pesquisa e desenvolvimento de ativos da Amazônia e iniciou uma conversa com uma empresa de Rondônia e outra do Acre para firma parceria.

Das conversas desenvolvidas ao longo da conferência, Miguel Frank ressaltou que começou a dar andamento nos contatos obtidos no evento, contudo, sua prioridade é estender as parcerias com empresas que trabalhem com ativos da Amazônia.

O empresário Salim Chaouki Chaok disse que a conferência foi uma excelente oportunidade de ampliar a visão sobre negócios e iniciou a produção de um novo produto com a castanha a partir de ideias coletadas nas startups. Para Salim, a conferência abriu um leque de ideias e perspectivas sobre novos negócios. Ele agradeceu ao convite do presidente José Adriano.

Eder Frank, da Casa do Castanheiro, também agradeceu o convite e o trabalho do Fórum junto ao empresariado. Ele ressaltou a importância do evento para sua empresa, contou que fez algumas tratativas e fechou dois negócios, inclusive, os novos clientes já foram atendidos. Com as novas parcerias, o empresário já prospecta mais clientes e aumentou o número de parceiros.

Representante das Grupo Miragina, o empresário José Luiz de Assis Felício ressaltou que sua participação foi voltada para a indústria de óleo. Com esse intuito, foram contactadas startups que trabalham com a produção de óleo vegetais e de chocolate da Amazônia.

O empresário fez contato com representantes de empresas do Amapá, Mato Grosso e do Acre. José Luiz explicou que ficou interessado em expor na conferência também, uma vez que sua empresa trabalha com castanha-do-brasil e tem qualidade em embalagens, entre outros produtos.