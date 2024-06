Médicos cogitam deflagrar greve no Acre a partir de quinta-feira (6)

Sem avanços nas negociações sobre a reforma do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR), o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizará na quinta-feira, 06, uma assembleia-geral extraordinária (AGE). Na reunião com toda a categoria, o tema principal a ser abordado será a proposta de paralisação.

Segundo o vice-presidente do Sindicato, Rodrigo Prado, a saúde tem sido desprezada, existindo até o corte irregular de gratificações e de plantões.

“Os médicos estão impacientes e a expectativa é de uma greve, porque a gestão oferece apenas desculpas. Mesmo na pandemia, onde todos os servidores da saúde foram essenciais para combater a Covid, o tratamento da gestão é sempre oferecer migalhas”, afirmou o sindicalista.

Rodrigo Prado explicou que a promessa era entregar uma proposta de PCCR até o final de maio, mas a resposta não chegou.

“Os médicos ainda podem adotar um calendário com outras formas de protesto contra o governo para demonstrar a insatisfação, pois o descumprimento de acordos é recorrente”, finalizou.