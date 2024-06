Astros do varejo: como estão os garotos-propaganda que ficaram famosos

Ciro Bottini, Fabiano Augusto, Carlos Moreno e Sebastian ultrapassaram os limites da publicidade e se transformaram em figuras conhecidas nacionalmente por causa de trabalhos como garotos-propaganda de grandes marcas.

Ciro Bottini criou a própria marca ao transformar o conhecido “compre, compre, compre” em um dos seus principais “slogans”. Com o “Aiii, Bottini”, que é quando ele imita a voz de telespectadores, ele ganhou fama no canal de vendas Shoptime e o título de “maior vendedor do Brasil”.

O apresentador ainda segue trabalhando como vendedor, mas diversificou a carreira oferecendo palestras, empreendendo e produzindo conteúdo nas redes sociais. Ele conta com mais de 312 mil seguidores no Instagram.

Fabiano Augusto ficou conhecido pelo bordão “quer pagar quanto?” nos comerciais das Casas Bahia, de 2002 a 2006. “Cada campanha durava um dia [no ar], então eu trabalhava 20 horas diárias. Do lado do estúdio tinha um motel. Já saí e fui dormir no motel, porque depois de três horas tinha que voltar. Era heavy metal mesmo”, disse Fabiano, em entrevista ao Notícias da TV.

Mesmo após o fim da primeira parceria com a marca, ele chegou a fazer outros trabalhos para a rede de varejo.

Em 2018, o ator aproveitou o Dia dos Namorados para publicar a primeira foto ao lado do namorado, o diretor teatral, cantor e compositor Dan Nakagawa. Ele segue investindo na carreira de ator e já participou de várias montagens teatrais.

Carlos Moreno foi o rosto da marca do setor de limpeza Bombril ao longo de 38 anos. Ele estampou diversas campanhas ao longo da parceria, que chegou ao fim em abril de 2016.

O trabalho, inclusive, rendeu um recorde a Moreno por tempo de permanência no ar dado pelo Guinness World Records. Desde então, o ator passou a se dedicar ao teatro e já fez campanhas para outras marcas.

Sebastian, nome artístico de Sebastião Fonseca, trabalhou como garoto-propaganda da C&A. Ele era presença cativa nas casas das famílias brasileiras durante os comerciais de TV da marca, nos anos 1990 e 2000. O comunicador estrelou a campanha de 1990 da C&A “Abuse e Use”, unindo dança e atuação, e tornando-se o primeiro garoto-propaganda negro do Brasil.

A parceria com a marca se encerrou em 2010. A Splash, em 2021, Sebastian contou que, mesmo com as mudanças na carreira, a “missão” de vida continuava a mesma: “comunicar”.

Hoje em dia, ele se descreve como “ativista ambiental”, segue com trabalhos na propaganda e está envolvido com a ONG Recomeçar 360, que reintegra à sociedade pessoas egressas do sistema penitenciário.

Luiz Antonio Cury Galebe ficou conhecido por anunciar as “melhores promoções” das Lojas Americanas nos anos 1990. As peças publicitárias tinham como marca principal o tom descontraído do antigo Shop Tour, que era um programa de vendas idealizado pelo próprio Galebe.

A parceria com a Americanas, no entanto, chegou ao fim no início dos anos 2000. À época, ele travou uma batalha judicial com a ex-mulher, Maria Cristina Rodrigues dos Santos, que questionava os direitos de participação em uma empresa (que era a responsável pelo Shop Tour).

Em 2010, o garoto-propaganda foi diagnosticado com leucemia. No ano seguinte, ele finalizou a venda da marca Shop Tour e foi viver nos Estados Unidos com a família.