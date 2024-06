Polvo se camufla em rara aparição e intriga banhistas; veja vídeo

Um polvo deu um show de camuflagem para banhistas em uma praia do norte do País de Gales. A criatura, conhecida como polvo enrolado, foi flagrada mudando de branco para laranja brilhante enquanto se arrastava de volta para as águas.

Ciara Taylor, assistente de projeto da Marine Conservation Society (MCS), registrou o momento inusitado na praia de Menai Bridge, em Anglesey. Ela e outros jovens praticavam a identificação de criaturas marinhas quando avistaram tentáculos saindo debaixo de uma rocha.

O polvo enrolado é uma espécie comum nas costas do Reino Unido e da Europa. Ele vive em águas rasas e se alimenta de peixes, caranguejos, camarões e outros invertebrados.

A espécie é conhecida por sua habilidade de se camuflar no ambiente, utilizando células especiais na pele que mudam de cor. No caso registrado por Taylor, o polvo provavelmente estava se adaptando à mudança de cor da rocha em que se escondia.