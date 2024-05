Polícia recupera R$ 33 mil em objetos roubados e restitui bens às vítimas

A Polícia Civil do Acre realizou um trabalho ao longo do mês de maio que resultou na recuperação de diversos objetos roubados e furtados, que foram posteriormente restituídos às vítimas.

Entre os itens recuperados estão oito aparelhos celulares, um notebook, sapatos, roupas, joias e outros pertences. O valor total desses objetos restituídos, provenientes de roubos, furtos e estelionatos, é de aproximadamente R$ 33 mil.

“O êxito na recuperação desses bens é fruto de um esforço contínuo e dedicado de nossa equipe, visando não apenas à recuperação dos objetos, mas também à segurança e ao bem-estar da população, demonstrando o compromisso da Polícia Civil com a justiça e a ordem em nossa cidade”, afirmou o delegado responsável pela unidade, Gustavo Neves.

A Polícia Civil do Acre continua empenhada em combater a criminalidade e garantir a segurança de todos os cidadãos. A comunidade é encorajada a continuar colaborando com as autoridades, fornecendo informações que possam ajudar na resolução de crimes e na recuperação de bens roubados.