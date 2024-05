MC Poze mostra consequência assustadora por usar cordão de ouro de 2kg; veja vídeo

Quem acompanha MC Poze nas redes sociais sabe que ele gosta mesmo de ostentar suas joias e principalmente o cordão de ouro com mais de 2kg. No entanto, parece que isso tem gerado algumas consequências, que foram mostradas pela esposa do cantor, neste sábado (18).

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no X (antigo Twitter), Vivi Noronha mostrou as marcas no pescoço do funkeiro por usar o cordão pesado. “Vocês me perguntam como ele consegue andar com isso, deve ser f*da”, disse ela. “Isso aqui é osso, mas a vaidade, né””, respondeu o artista.

veja:

Cara olha só meu vida 🥹 pic.twitter.com/p0oW8B13Mq — Vivi Noronha – Frases 📸 (@ViviNoronhha) May 18, 2024

A joia em questão é uma uma peça de ouro de 18 quilates, cravejado com pedras preciosas, avaliado em aproximadamente R$ 2,8 milhões. O pingente foi “personalizado de acordo com as preferências” do próprio MC Poze. A customização da joia conta com os nomes tanto do cantor quanto de Jesus.

Fonte: Bnews