Friagem leva prefeitura a fazer campanha por agasalhos ao Centro Pop de Rio Branco

A previsão do tempo para os próximos dias é de queda na temperatura, por isso, a Prefeitura de Rio Branco se antecipou divulgando a ‘Campanha do Agasalho’ para arrecadação de vestimentas que serão destinadas à população em situação de rua no município.

O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), atende cerca de 500 pessoas com diversos serviços voltados para a assistência como alimentação, encaminhamento de saúde e oferta de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Liberdade: “Pedimos ajuda da população. Qualquer doação será bem-vinda” (Foto: Izaias Gomes/Assecom)

Segundo a coordenadora do Centro POP, Liberdade Leão, com a possível chegada do frio, a preocupação se torna presente, haja vista que muitos não possuem agasalhos para enfrentar o frio da madrugada nas ruas.

“Eu até peço que a população nos ajude. Estamos aceitando doações, pois sabemos que Rio Branco tem duas estações e agora está chegando o frio, precisamos estar acompanhando essa população. E peço que toda a sociedade venha nos ajudar, doando cobertores, casacos, o que for possível.”

A gestora destacou ainda, que a doação é bem-vinda durante todo o ano.

“E quando não está a questão do frio, a gente também recebe doações, porque eles precisam também estar vestidos e eles estão sempre nos procurando. E a questão de doação de roupas é primordial para a gente também, que é um dos nossos serviços”.