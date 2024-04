Como fazer seu carro ter aparência de novo por muito tempo? Um carro bem aparentado não é só esteticamente agradável, mas também pode se valorizar na hora de uma possível revenda.

5 dicas ESSENCIAIS que farão seu carro ter aparência de NOVO por muito tempo

Para ajuda nessa empreitada, pedimos ajuda da Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia, com essas cinco dicas para prolongar a estética dos veículos. Acompanhe!

1 – Estacione em locais protegidos

Pode custar um pouco mais, porém no fim vai valer mais a pena. Ao optar por estacionar em áreas resguardadas da exposição climática, como os estacionamentos cobertos, você preserva a pintura e protege os componentes internos do veículo.

2 – Lavagem regular

A lavagem regular é um fator indispensável, mas não basta lavar com água e sabão. É preciso utilizar produtos específicos e de qualidade para assegurar uma limpeza eficaz e segura.

Se você é daqueles que prefere fazer a higienização ao invés de levar até um lava rápido, concentre-se na remoção de insetos e excrementos de aves é essencial.

3 – Limpeza interna

O primeiro passo é evitar consumir alimentos dentro do veículo para evitar o acúmulo de resíduos. Além disso, faça a aspiração regularmente e use produtos adequados para limpar e revitalizar as partes plásticas internas.

4 – Higienização dos bancos

Mais uma vez não é qualquer produto indicado para a higienização dos bancos. A Motul recomenda o LEATHER CLEAN para bancos de couro e o FABRIC & UPHOLSTERY CLEAN para bancos de tecido.

Ambos proporcionam a limpeza e hidratação adequadas para diferentes materiais presentes na parte interna do veículo.

5- Limpeza correta dos vidros

A limpeza dos vidros vai além da estética, uma vez que precisam estar “cristalinos” para uma melhor visão. Para isso, use apenas produtos indicados para limpar a superfície dos vidros.

Quais os erros mais comuns ao cuidar do carro?

Além dos cuidados acima descritos, você deve evitar certos erros durante os cuidados:

Evite aplicar produtos sob a luz solar ou em superfícies aquecidas, pois pode “queimar a pintura”;

Dê preferência por aplicar qualquer produto em superfícies frias e à sombra;

Evite usar produtos de limpeza caseira ou de baixa qualidade;

Não use produtos abrasivos, uma vez que deixam a pintura opaca e a danificam.

“Observamos um crescente interesse no cuidado estético de veículos no cenário automotivo brasileiro. Seja através de profissionais especializados ou iniciativas de cuidado caseiro, os proprietários de veículos estão investindo mais nesse segmento não apenas pela estética, mas também pela valorização do veículo no momento da revenda”, afirma Danilo Silva, engenheiro de aplicações da Motul.

Com esses cuidados, e evitando esses erros, seu carro pode manter a pintura com cara de nova por mais tempo.

Fonte: Terra via Garagem 360