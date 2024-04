Diretora do Detran no Acre é homenageada durante evento em Brasília

Aconteceu nessa quarta-feira, 17, em Brasília, o primeiro seminário de trânsito para as mulheres realizado pela Secretaria Nacional do Trânsito, órgão que faz parte do Ministério dos Transportes.

O Acre foi destaque, já que o estado é um dos quatro do país onde há mulheres no comando da gestão de um departamento de Trânsito.

Taynara Martins, presidente do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), foi homenageada pelo trabalho realizado na autarquia acreana, principalmente pelo Programa CNH Social que, anualmente, concede, de forma gratuita, cinco mil habilitações gratuitas para pessoas de baixa renda nas cidades e também na zona rural do estado.

“Fico muito feliz pelo reconhecimento e compartilho essa homenagem com todos os servidores do Detran que fazem o trabalho acontecer em busca de um trânsito mais seguro para todos”, disse.

A Diretora de Segurança no Trânsito da Senatran, Maria Alice Souza, destacou que o seminário é emblemático para o setor no país.

“Esse é o primeiro seminário dedicado às mulheres e temos a certeza de que as políticas públicas que vão sair daqui vão ajudar a diminuir os acidentes de trânsito no nosso país e as mulheres têm um papel essencial”, disse.