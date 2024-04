Conheça os bajau, povo com mutação genética que ‘vive’ no fundo do mar

Mutação genética

Ao todo, foram usados como referência para a pesquisa 59 indivíduos bajau. Para o estudo, foram coletadas amostras de saliva para análise de DNA e feitos exames de ultrassom dos baços dos envolvidos. As medições feitas com os bajau foram comparadas com outros 34 indivíduos que vivem em uma comunidade vizinha que não passa tanto tempo mergulhando quanto eles.

Com a análise de DNA, os pesquisadores também descobriram uma mutação genética no gene PDE10A, que pode ser a responsável pelo aumento do tamanho do baço dos bajau — já que se sabe que mutações neste gene afetam os níveis de hormônio da tireoide em humanos, e estudos em ratos mostraram que o aumento dos níveis desse hormônio está ligado a baços maiores.

“Adaptações únicas”. Os resultados da pesquisa sugerem, então, que “os bajau sofreram adaptações únicas associadas ao tamanho do baço e à resposta ao mergulho, acrescentando novos exemplos à lista de adaptações genéticas notáveis que os humanos experimentaram na história evolutiva recente.”