André Marques revela luta para se livrar do cigarro; como são as fases de abstinência?

André Marques revelou que está há um mês sem fumar. Marques publicou, no último domingo (15), um vídeo em que fala sobre as dificuldades do período. “É bem difícil, engordei 4 ou 5 quilos. Tô mais ansioso do que já sou. Mas é possível!”, comemorou o apresentador.

Marques disse que costumava fumar até quatro maços de cigarro por dia. Deixar o vício, de acordo com ele, tem sido uma batalha diária. “Tem dependência química, dependência psicológica. É uma luta contínua”.

Fases da abstinência do cigarro

Os sintomas da abstinência da nicotina variam de pessoa para pessoa e quanto tempo os indivíduos fumaram. Mas existem as fases que geralmente fazem parte do processo de deixar o vício, segundo explica a pneumologista Michelle Andreata.

Inicial: ocorre nas primeiras horas após fumar o último cigarro. Sintomas incluem um intenso desejo de nicotina, irritabilidade, ansiedade e uma sensação de vazio ou perda. “Essa fase é crítica porque a tentação de fumar novamente é muito alta”, diz.

Pico: geralmente atinge os fumantes nos primeiros três dias, após tentar deixar o vício. Os sintomas incluem dor de cabeça, tontura, aumento no apetite e problemas com o sono.

Estabilização: depois de uma semana, os sintomas físicos começam a diminuir, mas o desejo psicológico pode continuar. “Durante este tempo, o ex-fumante pode enfrentar desafios emocionais, como mudanças de humor ou depressão leve”, explica

Longo prazo: a fase pode durar de semanas a meses. Apesar de a vontade física de fumar ser bem menor, o desejo pode reaparecer em situações de estresse ou locais associados ao hábito de pegar um cigarro.

Deixar o vício de lado vem acompanhado de sintomas físicos e psicológicos, como irritabilidade, ansiedade, ganho de peso e dificuldades de concentração, como relatou André Marques. Compreender as fases pode ajudar a entender melhor seu corpo e lidar com as vontades de fumar que podem reaparecer de maneiras diferentes.

Além disso, a combinação de tratamentos farmacológicos – como adesivos, gomas de mascar e pastilhas de reposição de nicotina – e outros remédios recomendados para reduzir os desejos também pode ajudar, segundo Michelle Andreata.

A pneumologista recomenda ainda acompanhamento médico e participação em terapias de grupo, para evitar uma recaída. “Essa estratégia integrada é a mais recomendada porque aborda tanto os aspectos físicos da dependência quanto os psicológicos, aumentando as chances de um resultado bem-sucedido a longo prazo”.

Benefícios ao parar de fumar

Os benefícios ao parar de fumar são muitos e aparecem logo após o último cigarro, como explica a médica. “Dentro de 20 minutos, o ritmo cardíaco e a pressão arterial começam a baixar. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue cai para o normal. Entre 2 a 12 semanas, a circulação sanguínea melhora e a função pulmonar aumenta. De 1 a 9 meses, sintomas como tosse e falta de ar diminuem significativamente”, diz.