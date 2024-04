Vaca ‘atropela’ mulher e invade supermercado no interior de MG. A cena foi registrada na última segunda-feira, 15, na cidade de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha. Nas imagens, o animal persegue a mulher, derruba produtos e vai parar dentro do comércio. Segundo a Polícia Militar, apesar do susto, a mulher teve apenas ferimentos leves.

Veja o vídeo: