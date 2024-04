Vídeo: motorista luta com assaltante e impede sequestro de ônibus

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante após sequestrar um ônibus e ameaçar o motorista com uma faca, no centro de São Vicente, litoral de São Paulo, na manhã dessa terça-feira (16/4). O condutor lutou com o suspeito e consegui detê-lo até a chegada da polícia.

Uma testemunha registrou o momento em que o motorista imobilizou o suspeito, no meio de uma rua. Os dois foram cercados por pessoas que passavam pelo local. Policiais chegaram logo em seguida e prenderam o homem. (veja abaixo).

⏯️ Motorista luta com assaltante e impede sequestro de ônibus. Motorista de ônibus lutou com homem que o ameaçou com uma faca e o imobilizou até a chegada da polícia; caso aconteceu em São Vicente. Leia: https://t.co/wzw3P52nUS pic.twitter.com/vcABPNLTh1 — Metrópoles (@Metropoles) April 17, 2024

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no ônibus com uma faca e anunciou o sequestro, colocando a arma branca no pescoço do motorista, de 47 anos. A vítima foi obrigada a fechar a porta e ficar dentro do veículo.

Em dado momento, percebendo a distração do criminoso, o motorista entrou em luta corporal com o homem e conseguiu se soltar. O assaltante fugiu do ônibus, mas acabou detido pelo motorista. Testemunhas da cena acionaram policiais que passavam pelo local.

O suspeito foi conduzido até a delegacia, onde a faca foi apreendida e encaminhada para perícia. A autoridade policial arbitrou a fiança no valor de R$ 3 mil, que não foi paga até o momento, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.