Mulher perde parte do dedo em briga para revezar aparelho na academia

Revezar aparelho na academia é um assunto que costuma gerar polêmica, já que enquanto algumas pessoas acham a troca necessária, outras relutam em dividir a máquina. Essa situação, contudo, virou caso de polícia em Monterrey, no México, após duas mulheres se agredirem e uma delas sair com parte do dedo amputado após sofrer uma mordida.

De acordo com o site “Infobae”, a confusão ocorreu em 1º de abril, quando uma mulher identificada como Rossana, de 44 anos, acusou outra, chamada Leticia, de 66, de usar leg press “por muito tempo”.

Como mostraram as imagens da câmera de segurança divulgadas no X (antigo Twitter), Leticia partiu para cima de Rossana ao ser abordada no aparelho e, apesar de outras pessoas tentarem separá-las, Rossana logo conseguiu agarrar os cabelos de Letícia e começa a arrastá-la pelo chão do ginásio.

Durante a briga, Leticia agarrou uma das mãos de Rossana e lhe deu uma mordida, quando as duas foram finalmente separadas. Contudo, enquanto era acalmada e ouvida por um rapaz, Rossana notou que havia perdido parte do dedo mínimo da mão esquerda na mordida e desmaiou no chão.

Diante do ocorrido, funcionários da academia aplicaram os primeiros socorros na vítima e a parte do dedo arrancada foi colocada em um saco plástico com gelo para ser levada ao hospital junto com Rossana.

Após o incidente, Leticia foi presa e indiciada por lesão corporal, enquanto Rossana também está à disposição do Ministério Público.

Afinal, o correto é revezar ou não o aparelho?

De acordo com Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech Company, as regras dentro de uma academia podem variar de local para local, porém, é possível revezar os aparelhos se atentando a algumas dicas importantes para manter um convívio tranquilo e de boas maneiras ao treinar. São elas:

É fundamental respeitar todos os frequentadores do ambiente, afinal, todos os “coleguinhas” tem o mesmo objetivo, que é cuidar da saúde;

Em certos momentos, será necessário revezar com alguém, especialmente em momentos de pico. Mas, se por algum motivo isso não for possível para você, explique o motivo para que não exista nenhum ruído de informação;

Como algumas pessoas suam mais que as outras, crie o hábito de, ao finalizar o exercício, borrifar o produto para limpar e secar o aparelho;

Evite o uso do celular enquanto ocupa a máquina, porque é muito fácil perder o foco ao começar a mexer no aparelho e você vai acabar atrasando a continuidade da atividade e atrapalhando seu rendimento;

Lembre-se de, ao finalizar a série, colocar os pesos e acessórios no lugar de onde tirou.