Bariátrica, luta contra o vício: as transformações de André Marques

André Marques passou por transformações nos últimos anos tanto na vida pessoal quanto profissional. O eterno Mocotó de Malhação fez uma cirurgia bariátrica em 2013, saiu da TV Globo e, agora, revelou que está parando de fumar.

Vida profissional

André Marques começou sua carreira na Globo na novela adolescente. Em 1995, ele eternizou o personagem Mocotó, em Malhação, por seis temporadas e foi apadrinhado por Faustão. Na época, André Marques era uma das figuras mais carismáticas e populares do país.

27 anos de Rede Globo. Em 2002, ele assumiu o Vídeo Show, onde se revelou apresentador. Ele ficou no cargo por nove anos, até 2013. Em seguida, comandou o SuperStar, com Fernanda Lima, e substituiu Tiago Leifert no The Voice.

Saída da emissora. André Marques ficou na emissora até maio de 2022. Seus últimos trabalhos como apresentador contratado da Globo foi à frente do reality No Limite e do É De Casa.

Cirurgia bariátrica

Operação em 2013. Em meio a mudanças na carreira, André Marques passou por uma cirurgia bariátrica em novembro de 2013. Ele chegou a pesar 162 quilos e estava com a saúde comprometida.

André Marques eliminou 80 quilos. Depois da operação, ele passou por um processo de reeducação alimentar e inseriu exercícios físicos no dia a dia. Ao todo, ele perdeu 80 quilos.

Reganho de peso. No final de 2023, André Marques revelou que ganhou nove quilos em apenas quatro meses — e que isso o fez ligar o alerta para novas mudanças na rotina.

Comecei a gravar meu canal em casa, cozinhando todo dia e, em 4 meses, engordei 9 kg. A luta é para sempre. Voltei para o beach tênis, estou me alimentando melhor, bebendo só final de semana. A bariátrica não é cura para a obesidade, é o método mais eficaz.

André Marques ao Pod People em 2023

Saída da Globo influenciou. “Administrei bem durante os dez anos, cheguei a engordar dois quilinhos, mas voltei. Mas também foi uma mudança de vida, saí da empresa de 30 anos e minha rotina mudou muito”, completou na entrevista.

Sem a cirurgia, ele acredita que não teria resistido. “Me lembro de falar para o médico: estou com medo de morrer.

30 dias limpo

O apresentador celebrou neste domingo (14) um mês sem fumar. Ele revelou que chegou a fumar entre três e quatro maços por dia. “Acredite se quiser ou não”, afirmou.

Pensei muito se falava sobre isso ou não. Mas senti que era realmente importante! Compartilhe com quem precisa parar…tentar… lutar.

André Marques no Instagram

Deixar o hábito o fez engordar novamente. “É bem difícil, engordei 4 ou 5 quilos. Tô mais ansioso do que já sou. Mas é possível!”, falou. Nos comentários, ele recebeu apoio dos fãs.

