Afetados por inundações no Acre receberão apoio da Cáritas Brasileira

A Cáritas Brasileira e as dioceses de Rio Branco e Roraima iniciaram dois projetos de resposta emergencial às situações climáticas extremas enfrentadas no primeiro semestre deste ano pelas populações do Acre e de Roraima.

As informações são da própria Cáritas, que é um organismo da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A informação foi divulgada na página da organização na internet. A entidade promove ações de solidariedade nacionais e internacionais para o atendimento às comunidades afetadas por desastres.

De acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Roraima concentra 27,3% dos focos de incêndio de todo o país, com mais de 4.144 registros de 1º de janeiro até essa segunda-feira (8).

No Acre, as fortes chuvas causaram a cheia do Rio Acre e deixaram os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia 75% encobertos pela água. Mais de 24 mil pessoas deixaram as casas onde moravam devido à subida das águas. Mais de 9 mil ainda estão desabrigadas, por terem perdido completamente as casas onde viviam.

As iniciativas contam com a parceria da Catholic Relief Service (CRS), por meio do Programa Empower, com o apoio técnico da Agência Católica para o Desenvolvimento Ultramarino (CAFOD) e o financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Os projetos “Apoio Humanitário às Famílias Impactadas pelas Inundações no Acre” e “Apoio Humanitário às Comunidades Afetadas pelas Queimadas em Roraima” terão duração de três meses e atenderão às famílias da Terra Indígena São Marcos (RR) e dos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia (AC), respectivamente.

Em Roraima, o projeto distribuirá materiais para apoiar a reabilitação e o restabelecimento do abastecimento de água das comunidades atingidas pelas queimadas na Terra Indígena São Marcos, cujos sistemas de abastecimento foram destruídos pelo fogo. Assim, o principal objetivo é facilitar o acesso à água para uso doméstico por 954 famílias (5.300 indivíduos).

Vale ressaltar que as comunidades selecionadas para este projeto são aquelas impactadas por danos nas estruturas. Das 49 comunidades da região, 26 foram afetadas e receberão apoio material para reconstrução. Além disso, a equipe da Cáritas realiza a análise da qualidade da água das comunidades contempladas.

A previsão é que as distribuições tenham início em abril. Após essa etapa haverá visitas de acompanhamento técnico das reconstruções, além de momentos de diálogo e formação para promoção de higiene pessoal. Duas semanas após a distribuição e reconstrução, terá início a Pesquisa de Monitoramento Pós-Ação (PDM).

No Acre, a Cáritas Brasileira e a Diocese de Rio Branco vêm atuando desde o início de março no apoio às famílias impactadas pelas inundações. No momento, as equipes realizam o cadastramento das possíveis famílias beneficiárias. Ao todo, serão 150 famílias atendidas (450 indivíduos). Cada família afetada receberá uma transferência no valor de 268 USD (cerca de R$ 1.290), em única parcela para cobrir necessidades básicas.

“Temos que ter um olhar muito humano e criterioso na etapa de cadastramento e seleção das famílias, para não sermos injustos. Priorizamos aqueles grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade, como as famílias que perderam as suas residências, lares com pessoas idosas e pessoas com deficiência, casas chefiadas por mulheres. Sabemos que muita gente precisa, mas esses grupos precisam mais”, sublinha Fábia do Nascimento Lima, educadora social e voluntária do projeto em Brasiléia.

A distribuição está planejada para a segunda semana de abril, com a possibilidade de se estender para a terceira e quarta semanas. Inundações no Acre Em menos de um ano, essa é a segunda vez que o estado do Acre é afetado pelas fortes chuvas causadas pelas mudanças climáticas, resultando na cheia do Rio Acre. Em 2023, com a finalidade de atender às necessidades mais urgentes das pessoas atingidas, a Cáritas Brasileira, por meio do projeto Apoio Humanitário para as Famílias Impactadas pelas Inundações no Acre, realizou a distribuição de 190 cartões multipropósito com R$ 980 cada, chegando a mais de 600 pessoas.