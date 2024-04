Padre Antônio de Xapuri pode ser candidato a vice na chapa do PT

Em meio a uma grande indefinição com relação ao nome do pré-candidato a prefeito nas próximas eleições, com direito a ameaça de racha e possíveis desembarques do partido, o PT de Xapuri pode apresentar uma surpresa na composição da sua chapa à disputa do próximo pleito municipal.

Em uma disputa dividida pela indicação dos nomes para encabeçar a chapa, o Diretório Municipal tenta ampliar o diálogo para resolver a peleja entre o ex-prefeito Júlio Barbosa, que tem apoio dos filiados tradicionais, e o professor Erivelton Soares, recém-chegado ao partido e nome defendido pelo segmento mais jovem.

Num movimento paralelo à contenda pela cabeça da chapa, algumas lideranças do partido defendem o nome do padre Antônio Menezes, pároco de São Sebastião, e atualmente uma das figuras mais populares da cidade, apesar do pouco tempo no município, como o possível candidato a vice-prefeito. Contribui para a possibilidade de o sacerdote se afastar da batina para entrar na política, o fato de ele ter se filiado recentemente ao PSB, partido que estará ao lado do PT, onde uma possível indicação do padre é consenso, segundo a fonte consultada. Contudo, não há, até o momento, qualquer manifestação oficial ou extraoficial de Menezes, e muito menos dos dois partidos, a respeito do assunto. A tranquilidade em se dar publicidade à hipótese dele realmente seguir esse caminho se dá pela confiabilidade da fonte responsável pela informação. Da mesma fonte, vem a notícia de que a definição do Partido dos Trabalhadores deve sair até a próxima quinta-feira, 11. A tendência é que o grupo que apoia Júlio Barbosa abdique em favor de Erivelton Soares, que tem obtido melhores resultados nas consultas internas feitas pelo PT e também por outros partidos. A corrida eleitoral em Xapuri tem, até o momento, duas pré-candidaturas publicamente anunciadas. Pela aliança que reúne o PP, PSDB, PDT, Podemos e Psol, o nome posto é o do advogado Maxsuel Maia. Pela frente formada por UB, Republicanos e PL, o pré-candidato é o ex-deputado estadual Antônio Pedro.