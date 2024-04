Gal Costa: qual é o patrimônio alvo de disputa entre filho e Wilma?

Gabriel Costa, filho de Gal Costa (1945-2022), e a empresária Wilma Teodoro Petrillo brigam pela herança deixada pela cantora. O processo corre em segredo de Justiça.

Mas, afinal, qual é o patrimônio?

Defesa de Gabriel afirmou a Splash que artista deixou uma mansão em São Paulo, obras de arte, dois automóveis de luxo, joias e recursos financeiros em contas bancárias no Brasil e no exterior. O rapaz é representado pelas advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana Athayde.

Valores dos bens ainda não foram apurados. “Eu sei de alguns itens da minha mãe. Alguns imóveis. Não sei ainda, mas vou descobrir sobre os imóveis que a minha mãe tinha, ou talvez não tenha mais. Eu ainda vou descobrir. Eu ainda vou entrar mais a fundo nesse assunto. Para saber o que aconteceu”, disse o rapaz, em entrevista ao Fantástico (Globo).

Wilma garante que a herança é pequena. “Não tem grandes coisas. Dizem que Gal tinha uma fortuna, mas não tinha. Eu morava com ela”, completou a empresária, na mesma reportagem.

Mansão em São Paulo

Imóvel citado pela defesa é avaliado em R$ 5 milhões. De acordo com informações do jornal Extra, a casa fica no Jardim Europa, bairro nobre da zona oeste da capital paulista.

Apesar da localização, Gal vivia em uma casa de arquitetura discreta e pouca ostentação. O muro de pedras e o portão de ferro ajudam a manter a privacidade de quem está no imóvel.

Empresas

Artista também era dona de duas empresas: a Galco Produções Artísticas e a GMC Produções Artísticas. Segundo dados da Receita Federal, a GMC foi aberta em 2012 com um capital social de R$ 30 mil. Wilma aparece como sócia.

Fonte: UOL – SPLASH