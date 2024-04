Vídeo flagra acidente com Porsche que matou um homem; motorista fugiu

Vídeo de câmera de monitoramento de trânsito flagrou o momento da batida de um Posche 2023, conduzido por Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, contra um Renault Sandero, cujo motorista morreu.

O que aconteceu

Imagens mostram veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 1 milhão, em alta velocidade na madrugada de ontem na zona leste de São Paulo. Vídeo registrou o Porsche colidindo contra a traseira do Sandero, conduzido pelo motorista de app Ornaldo da Silva Viana, 52.

Os veículos ficaram completamente destruídos. O motorista de app chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde deu entrada com quadro de parada cardiorrespiratória. A morte, segundo o médico que o atendeu, ocorreu devido a traumatismos múltiplos.

PM apura possível erro de dois policiais que atenderam a ocorrência, que teriam permitido que o motorista que causou o acidente deixasse o local. A mãe de Fernando alegou que o levaria para tratar de um ferimento na boca após a colisão a um hospital a 14 quilômetros do local do acidente. A informação consta no boletim de ocorrência, ao qual o UOL teve acesso.

Os policiais foram ao hospital para colher o depoimento e fazer teste do bafômetro, mas foram informados de que ele não deu entrada em qualquer unidade da rede. A polícia foi até a casa da família e tentou contato com mãe e filho por telefone, mas sem sucesso.

O passageiro de 22 anos do Porsche ficou ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital São Luiz do Tatuapé e não há informações sobre seu estado de saúde.

Porsche 911 Carrera GTS ano 2023 é avaliado em R$ 1,3 milhão, segundo a tabela Fipe. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo não tem seguro. O automóvel tem velocidade máxima de 311 km/h e leva 3,4 segundos para ir de 0 a 100 km/h.

O que se sabe sobre o caso

Acidente aconteceu na avenida Salim Farah Maluf. Testemunhas contaram à polícia que Fernando Andrade Filho fez uma ultrapassagem em alta velocidade —o limite de velocidade na via é de 50 km/h — perdeu o controle e colidiu com a traseira de um Sandero.

Condutor é de família de empresários do ramo imobiliário e cursou engenharia civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A defesa dele afirmou ontem que Fernando estava “em estado de choque”. Hoje, a advogada Carine Garcia informou que vai buscar mais informações sobre o caso para se manifestar.

Carro está registrado em nome de empresa do pai do motorista. O veículo consta como propriedade da F. Andrade, empresa cujo dono é Fernando Sastre de Andrade, pai do condutor. Aberta desde 1993, segundo a Receita Federal, a empresa atua no comércio de materiais de construção.

