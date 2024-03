Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove 4ª Feira do Peixe com alta expectativa de vendas

Para os vendedores, como Antônio Alves, a feira representa uma oportunidade de renda extra, especialmente neste período que antecede a Sexta-feira Santa.

” Pelo quarto ano consecutivo nós estamos conseguindo realizar essa feira do peixe na Semana Santa e a gente percebe que a tendência é que ela possa ser uma feira maior do que todas as outras, batendo recorde de público e também batendo recorde de vendas. E esse é o nosso principal objetivo, trazer o produtor rural para dentro da feira para que o consumidor possa ter um peixe sadio e um preço também acessível. Então você que está em casa e está pensando em comprar um peixe para passar a semana santa, pode vir aqui na feira do mercado do agricultor, que aqui a gente variedades. Você vai encontrar no almoço, peixe pronto aqui também. Se você quiser um peixe sem espinha para levar para a família, já tem algumas pessoas preparando isso. Então, tudo é pensando tanto nos produtores e pescadores, quanto nas famílias que querem celebrar a Sexta-Feira Santa com o tradicional pescado”, concluiu o prefeito.