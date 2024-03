Daniel Alves ficará em mansão de R$ 27 milhões em Barcelona; conheça

Nesta segunda-feira (25), o ex-jogador de futebol Daniel Alves deixou a prisão na Espanha após pagar a fiança estipulada em 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,4 milhões). A Justiça espanhola concedeu o direito ao atleta de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos. Ele estava preso desde janeiro 2023 por estuprar uma jovem em uma boate. Devido à decisão judicial, Alves ficará em sua mansão nos arredores de Barcelona.

Ele foi condenado a quatro anos e meio de reclusão. Porém, incialmente o Ministério Público da Espanha pediu condenação de nove anos e a vítima, através de sua equipe jurídica, solicitou 12 anos, o tempo máximo para o crime. A pena acabou sendo reduzida devido ao pagamento de uma multa à vítima, de 150 mil euros (aproximadamente R$ 800 mil). Multa essa que foi paga com auxílio financeiro da família do craque Neymar. Durante o processo, Alves mudou sua versão da história cinco vezes.

A mansão de Daniel Alves

A casa fica em na região de Esplugues de Llobregat, e foi comprada em 2010, época em que o jogador passou a vestir a camisa do FC Barcelona. A mansão custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) e tem 543 metros quadrados habitáveis, de um terreno de 655. As informações são do jornal espanhol La Vanguardia. Confira fotos:

A casa fica próxima da residência em que o jogador Gerard Piqué morava com a cantora Shakira, quando estavam juntos. Ele morou no local com Joana Sanz, quando se separou de Dinorah Santana. Ela possui jardim com piscina, área de lazer, academia, terraço e garagem que comporta vários veículos.

A mansão tem estilo modernista, onde prevalecem os tons de branco. As decorações, porém, trazem contraste através das cores vibrantes. Daniel compartilhou várias vezes em suas redes sociais como usava o jardim para treinos.

Fonte: Terra