Recebeu a fortuna? Entenda como vive o único herdeiro de Hebe Camargo

Hebe Camargo, uma das mais emblemáticas apresentadoras da televisão brasileira, morreu aos 83 anos e deixou sua fortuna a apenas um herdeiro: Marcello Camargo, seu filho. Em conversa com a youtuber e apresentadora Joanna Maria, ele nega que esteja ‘nadando em dinheiro’ e que o patrimônio deixado pela humorista não foi tão expressivo quanto as pessoas imaginam.

“As pessoas acham que eu fiquei nadando em dinheiro, mas não é verdade. Ela gastou merecidamente, ela ganhou com o trabalho dela. Ela deixou algum patrimônio, não vou falar que fiquei sem, mas não é aquele montante absurdo que fica saindo na mídia”, disse Marcello.

Ele é o único filho de Hebe e é quem cuida de seu acervo e legado. Atualmente, ele comanda o programa ‘Café com Selinho’ no SBT e vive em Santa Fé, no interior de São Paulo. Apesar de ter a casa da mãe ‘à disposição’, mora em outro imóvel.

“Tenho uma casa boa, graças a Deus, mas não se compara com a casa que ela [Hebe] vivia. Mas eu não tinha intenção nenhuma de morar na casa dela. Aquela casa é imensa, era uma casa para Hebe Camargo. Ela desfrutou muito da casa”, comentou.

Segundo informações do jornal O Globo, a mansão chegou a ser anunciada em um leilão em 2017, com lance inicial de R$ 60 milhões. Mas, até o momento, não foi vendida. Marcello explica que o custo para manter um imóvel como esse, deixado por Hebe, é muito grande.

“Minha mãe investiu tudo na casa dela. Ela adorava ir comprando as casas ao lado e aumentando, mas aquilo virou um elefante branco”, resume.

Fonte: Terra