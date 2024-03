Bocalom não descarta composição com Alysson Bestene para reeleição

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, falou na manhã desta quarta-feira, 20, em sua primeira coletiva na sede do Partido Liberal, sobre sua chegada ao partido. Segundo o prefeito, uma composição com o Progressista, de onde foi convidado a se retirar, não pode ser descartada.

Bocalom disse que está feliz com a “casa nova”, o PL, e ressaltou que o partido está de acordo com os princípios de direita nos quais ele acredita. “Não envergonhei os partidos por onde passei. Espero continuar sendo boa referência aqui no PL, que é de direita, que tem o sentimento cristão”, afirmou.

Perguntado se a filiação ao PL fecha as portas para uma composição com Alysson Bestene (PP), Bocalom negou. “Nós vamos estar abertos a conversar com todos os partidos de direita que tenham a mesma linha que a nossa. Estaremos até os 45 minutos do segundo tempo prontos para conversar”, concluiu.

A filiação de Bocalom ao Partido Liberal acontece no próximo sábado, 22, na Praça da Revolução, centro de Rio Branco, com a presença do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.