Governador garante trafegabilidade de inverno a verão nos ramais do Acre

O governador Gladson Cameli anunciou nesta segunda-feira (18), em Cruzeiro do Sul, que este ano o trabalho nos ramais dos municípios do Acre, será diferenciado. Os pontos críticos, conforme o gestor, serão asfaltados.

“Nosso objetivo é garantir trafegabilidade de inverno a verão”, cita ele, destacando que vai lançar um pacote de obras do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre- Deracre de R$ 500 mil.

“Vamos fazer ramais, pontes, manutenção das Rodovias estaduais, dos aeródromos. Só no Deracre, o investimento será de meio milhão. Tem obras em atraso, sim, mas determinação da justiça se cumpre. Se tiver que mudar contrato, cancelar, nós cumpriremos, mas vamos avançar com as obras em todo o Estado e aqui em Cruzeiro do Sul quero dizer que vou fazer a continuidade da avenida Lauro Muller”, garantiu.