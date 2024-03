Gladson Cameli e Mailza Assis entregam cestas básicas, kits de higiene e colchões no Juruá

Na manhã desta segunda-feira, 18, Cruzeiro do Sul foi palco de uma série de importantes ações governamentais. Com a presença do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, foi assinada uma ordem de serviço no valor de R$ 2 milhões, para manutenção de escolas da capital do Juruá.

Com o investimento, 13 escolas passarão por serviços de manutenção: Dom Henrique Ruth, Flodoardo Cabral, Pedro Benício, Maria Lima, Presidente Tancredo Neves, Colégio Cristão Cruzeirense, Padre Damião, Madre Adelgundes Beck, Mustafa Almeida, Presbiteriana, Antônio de Barros Freire, Padre Carlos Kunz e o Centro de Referência em Inovação para Educação (Crie).

“Esses momentos representam uma união de esforços para vencer os desafios. Hoje mesmo realizamos assinaturas de obras que vão gerar emprego e renda; só na educação, um investimento de R$ 2 milhões. O que eu quero é poder resolver os problemas para que de fato a gente melhore a vida das pessoas”, destacou o governador Gladson Cameli.

Ainda na solenidade, em assistência aos municípios em situação de emergência por conta das cheias dos rios, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou a entrega de 1.700 cestas básicas, 1.412 kits de higiene e 250 colchões.

“Esse é um compromisso humanitário. Nós já conseguimos atender todos os 19 municípios que estão em situação de emergência. Destaco a entrega de mais de 45 mil toneladas de alimentos, e hoje estamos aqui, fazendo mais entregas de cestas básicas, kits de higiene e colchões”, disse Zilmar Rocha, secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.

Nessa entrega, os donativos beneficiarão os municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Feijó e Manoel Urbano, além do Distrito Sanitário Especial Indígena do Vale do Juruá (Dsei). Até o momento, 45 toneladas de alimentos já foram entregues em ajuda humanitária aos municípios do Acre.

Ainda durante a solenidade, foi assinada a ordem de serviço para melhorias nas instalações físicas do tradicional Mercado Joãozinho Melo, beneficiando cerca de 95 lojistas e centenas de pessoas que ali transitam diariamente. O investimento de R$ 175,3 mil é do governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop).

“Temos feito um trabalho conjunto, buscando fazer com que esses investimentos tragam melhorias para a população. Essa manutenção na cobertura do mercado Joãozinho Melo era uma reivindicação dos lojistas e agora vamos fazer com que traga segurança e até mesmo mais conforto”, enfatizou Ítalo Lopes, secretário de Estado de Obras Públicas.

A obra de infraestrutura irá entregar uma nova cobertura ao mercado, garantirá mais segurança aos lojistas e consumidores e maior resistência às chuvas e ventos fortes, além de trazer uma valorização estética ao espaço.