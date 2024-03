Ana Hickmann se pronuncia após filho ser exposto por ex-marido: ‘Condição vexatória e coercitiva’

Por meio de uma nota enviada à imprensa na tarde deste domingo, 17, a apresentadora Ana Hickmann abominou o vídeo compartilhado na rede social do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, em que o filho do casal, Alezinho, de 10 anos, nega que o pai tenha agredido a mãe.

“Réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, Alexandre Correa expõe novamente o filho, de 10 anos, em condição vexatória e coercitiva em rede social. Em busca de manipular o episódio da agressão e prejudicar Ana Hickmann, agredida moral, física e financeiramente por ele. Alexandre submete a criança a constante humilhação pública”, diz o comunicado.

“A apresentadora segue protegendo e poupando o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetido e lamenta a forma com que Alexandre Correa usa e manipula a criança em benefício próprio”, finaliza.

A assessoria de Hickmann ainda nega que o menino tivesse presenciado a agressão: “É importante mencionar também que o Alezinho não estava no momento da agressão física. Isso foi dito pela Ana e pelo próprio Alexandre em entrevistas. Durante a discussão, ele foi retirado da cozinha por funcionárias.”

O que disse Alezinho?

“Não houve agressão nenhuma. Eu estive presente a briga inteira. Não vi nenhuma agressão. O pessoal que acreditou, está errado. Eu comprovei que isso é mentira. Eu estava no dia da briga”, disse o menino, no vídeo publicado no Instagram do pai.

Alexandre Correa foi bastante detonado por alguns internautas pelo fato de expor a criança. “O que esse homem quer? Expor uma criança? Cadê o conselho tutelar?”, questionou um. Cada dia mais esse cara se perde, resolveu coagir o filho. E o nome disso é alienação parental. Baixo, muito baixo”, disparou outro usuário.

Violência doméstica

No dia 11 de novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele na mansão do casal, em Itu, no interior de São Paulo.

Ela prestou queixa contra Alexandre, por violência doméstica, na Delegacia Central de Itu. Na ocasião, afirmou que o marido a agrediu com cabeçadas e fechou uma porta de correr sobre seu braço esquerdo, que precisou de cuidados médicos, enquanto ela tentava escapar de suas agressões.

Namoro com Edu Guedes

A fila amorosa andou para Ana Hickmann, 43, que na última terça-feira, 12, assumiu que está namorando com Edu Guedes, 49. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora da Record TV compartilhou uma série de fotos românticas ao lado do amado.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu Ana na legenda da publicação.

