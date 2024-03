Kleber Bambam detona Neymar e chama Whindersson Nunes para o ringue

O ex-BBB Kleber Bambam esteve no programa Geral do Povo (RedeTV!) no último domingo, 17, e causou polêmica com suas declarações no quadro “Bloqueia ou Segue”. O fisiculturista não segurou as palavras ao falar do atacante da Seleção Brasileira, Neymar, e ainda desafiou Whindersson Nunes para uma luta.

Para Neymar, Bambam fez questão de levantar a plaquinha de “Bloqueia”. “Eu bloqueio. Eu acho que ele não é um ídolo, porque ele não inspira a molecada pelo exemplo que ele dá”, iniciou Bambam, que cobrou mais feitos na carreira do jogador, considerando que o atleta tem aparecido muito mais por polêmicas do que por seu desempenho em campo. “Outra coisa que eu falo pra ele, não tem Bola de Ouro, você não foi campeão da Copa do Mundo. Ronaldo Fenômeno foi, Ronaldinho foi, tem vários”, complementou ele.

Para finalizar, o primeiro campeão do BBB (Globo) classificou o jogador como uma pessoa marrenta. “O Neymar hoje, só está onde está, porque ele é o da vez. Na nossa época tinha vários [jogadores bons]. Muito marrento, pra pouco futebol. O currículo dele não está esse absurdo. Joga bem? Ok… mas é marrento”, afirmou.

Quando o nome foi de Whindersson Nunes, Bambam levantou a placa de “Segue”, mas com ressalvas. “Sigo. Gente boa pra caramba, mas Whindersson Nunes, novamente, temos um desafio. Dezembro te aguardo em cima do ringue. Sou fã, ele é meu parceiro, mas como ele lutou e perdeu para o Popó, assim como eu também perdi para o Popó, temos que se encontrar em cima do ringue. Quero te desafiar, vamos parar o país novamente”, desafiou o ex-BBB.

Veja:

Fonte: IstoÉ Via Glow News