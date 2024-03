O que é síndrome do olho preguiçoso, que cegou a ex-BBB Deniziane?

Desde que apareceu na tela da TV Globo a ex-BBB Deniziane Ferreira chamou a atenção do público pela sua beleza e por um detalhe nos seus olhos. Após questionamentos dos fãs sobre o estrabismo aparente, a mineira revelou que sofre de “olho preguiçoso” e, por isso, só tem a visão de um dos olhos.

“Eu tenho um negócio que se chama ‘olho preguiçoso’. É como se esse aqui (esquerdo) não tivesse função. Esse aqui (direito) se sobrepõe à função do outro. Eu sou estrábica desde nova, não regenera mais, não tem o que fazer. Eu enxergo muito bem, só que com um olho só”, disse a fisioterapeuta em seu perfil no Instagram.

Em entrevista ao Terra, o oftalmologista Tiago César Pereira Ferreira conta que a síndrome do olho preguiçoso é formalmente chamada de ambliopia, uma condição em que há diminuição da visão em um ou ambos os olhos sem alterações estruturais visíveis.

A ambliopia ocorre porque o cérebro e o olho não trabalham juntos adequadamente. Ela se desenvolve na infância e pode ser causada por diferentes fatores, incluindo estrabismo, diferenças significativas de refração entre os olhos ou bloqueios físicos que impedem a visão adequada, como catarata congênita.

Sintomas

De acordo com o especialista, os sintomas mais comuns da ambliopia incluem baixa acuidade visual e, em alguns casos, estrabismo ou diferenças visíveis na clareza visual entre os dois olhos. No entanto, muitas vezes a condição pode passar despercebida porque não apresenta sintomas óbvios, e a criança tende a compensar a deficiência com o outro olho.

“Para melhorar o prognóstico em crianças diagnosticadas com ambliopia, intervenções precoces são fundamentais. O tratamento precoce pode prevenir a perda permanente da visão e melhorar a visão no olho afetado”, diz o médico.

Tratamento

De acordo com o oftalmologista, as opções de tratamento variam dependendo da causa subjacente da ambliopia e podem incluir:

Correção óptica com óculos ou lentes de contato;

Oclusão ou tampão do olho forte (para incentivar o uso do olho afetado);

Colírios para embaçar a visão do olho mais forte;

Cirurgia.

O uso de dispositivos eletrônicos e técnicas de estimulação visual também são explorados como possíveis tratamentos.

“Se a ambliopia não for tratada, pode levar a complicações a longo prazo, incluindo perda permanente da visão no olho afetado, problemas de visão de profundidade e dificuldades na aprendizagem ou na realização de atividades que requerem boa visão binocular”, alerta o especialista.

Quanto à relação entre ambliopia e estrabismo, como é o caso da ex-BBB, o médico diz que não é correto afirmar que todas as pessoas com ambliopia desenvolverão estrabismo ou que todos os estrábicos são amblíopes.

Enquanto a ambliopia é uma condição caracterizada pela diminuição da acuidade visual, o estrabismo é um desalinhamento dos olhos. “No entanto, o estrabismo pode ser uma das causas da ambliopia, pois pode levar a uma visão desequilibrada entre os dois olhos”, conclui o profissional.

Fonte: Terra