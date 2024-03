Formatura de Alunos de Direito é marcada por pancadaria em Rio Branco

A festa de formatura do curso de Direito da faculdade UNAMA, realizada na noite do último sábado (16), na Maison Borges, em Rio Branco, foi marcada por uma briga generalizada que assustou as famílias presentes ao evento.

Os futuros advogados e alguns convidados trocaram socos e pontapés em uma confusão que durou vários minutos. Vídeos que circulam em grupos de WhatsApp mostram a pancadaria e o esforço de algumas pessoas, entre elas, seguranças do local, tentando acalmar os ânimos.

Não há informações do que tenha provocado toda a confusão, que resultou em verdadeiras cenas de selvageria.