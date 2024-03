Alexandre Correa levanta tom de ameaça e manda recado para Edu Guedes: ‘Bandido’. Veja

Em entrevista à Itatiaia, na tarde desta segunda-feira, 18, Alexandre Correa manifestou desprezo por Ana Hickmann e Edu Guedes, chamando o casal de “bandidinhos”. Ele revelou que o chef de cozinha teria tentado forjar sua prisão e, em tom de ameaça, disse que não quer vê-lo perto de seu filho, Alezinho, de 10 anos.

“Eu espero que a Ana Hickmann pare de me encheu o saco, pare de contar mentira. Pare de ser mitomaníaca. Pare de ser autofágica. Pare de se fazer de vítima. Pare de por aquele canalha do Eduardo Guedes, aquele bandido que tentou forjar minha prisão junto com ela.“, disparou.

Em seguida, o empresário levantou um tom de ameaça para o namorado de sua ex-esposa. “Você acha que eu quero um cara desse perto do meu filho? Quero ele longe do meu filho. Se eu fosse o Eduardo Guedes eu ficava longe do meu filho, eu acho bom ele ficar longe do meu filho, eu não gosto de ver ele perto do meu filho. Eu quero que eles sejam felizes, fiquem longe do meu filho, eu quero assinar meu divórcio, a dissolução da minha empresa”, afirmou.

Recentemente, Edu Guedes abriu uma queixa-crime contra Alexandre Correa, sob acusação de difamação. Porém, a Justiça de São Paulo rejeitou o pedido sob alegação de que o chef não possui “legitimidade ativa” para acusar alguém de denunciação caluniosa porque essa é uma queixa que só o Ministério Público pode fazer. “Falta, pois, condição para o exercício da ação penal”.

Veja:

Fonte: IstoÉ via Glow News