Por que o ovo é considerado uma das melhores fontes de proteína

O ovo de galinha é considerado como uma das melhores fontes de proteína animal. Cada unidade tem cerca de 6 gramas do macronutriente, além de boas quantidades de vitaminas A, E e minerais.

O ovo também possui poucas calorias (cerca de 70), é fácil de preparar e pode ser utilizado em quaisquer das refeições.

Emagrecimento e ganho de massa magra

Estudos recentes têm comprovado que ovos são uma boa opção para quem busca o emagrecimento, o ganho de massa magra e até a saúde cerebral. Um deles, realizado na Espanha e publicado na revista científica Clinical Nutrition, em setembro de 2022, sugere que ingerir ovos pelo menos cinco vezes durante a semana colabora para o emagrecimento.

Outro trabalho, publicado na Nutritional Neuroscience, em novembro de 2022, verificou melhorias na capacidade cognitiva de voluntários que ingeriram uma das proteínas do ovo na versão hidrolisada.

As gemas dos ovos também são a melhor fonte de colina conhecida. A colina é um nutriente essencial para muitas funções do corpo, como a sinalização nervosa, o funcionamento do fígado e dos músculos.

“Fonte de proteína de alto valor biológico, o ovo auxilia na saciedade, no sistema imunológico e, quando e dentro de uma dieta balanceada, é fundamental para perder uns quilinhos”, comenta a nutricionista Thaiz Brito, colunista do Metrópoles.

Quantos ovos comer por dia?

Apesar das muitas vantagens obtidas com a ingestão do alimento, muitas pessoas têm dúvidas relacionadas ao colesterol contido nos ovos. A boa notícia é que, na última década, estão crescendo as evidências de que o consumo moderado – um ovo por semana – não traz prejuízos à saúde cardiovascular.

Segundo artigo publicado no site da Mayo Clinic, os alimentos que as pessoas normalmente comem com ovos, como bacon, salsicha e presunto, contribuem mais para aumentar o risco de doenças cardíacas do que os ovos.

Além disso, a forma como o ovo é preparado – especialmente se ele é frito em óleo ou manteiga – desempenha um papel mais importante no aumento do risco de doenças cardíacas do que o consumo dos ovos em si.

“A maioria das pessoas saudáveis ​​pode comer até sete ovos por semana sem aumentar o risco de doenças cardíacas. Mas se você tem diabetes, algumas pesquisas sugerem que comer sete ovos por semana aumenta o risco”, aponta o texto do centro médico norte-americano.

