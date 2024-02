Aumento do consumo de ovo ajuda a ganhar massa muscular? Entenda

Não importa o esporte que se pratique, o ovo sempre acaba entrando na dieta como fonte de proteínas para atletas profissionais e amadores.

O alimento é prático, funciona em diferentes preparos e costuma não ter objeções relacionadas ao paladar. No entanto, muita gente ainda se questiona se o aumento do consumo de ovo ajuda a ganhar massa muscular.

“Consumir uma quantidade excessiva de ovos pode trazer riscos à saúde, incluindo alterações no perfil lipídico, já que a gema do ovo é rica em colesterol. Também pode levar ao ganho de peso, devido às calorias do alimento, e alteração da filtração renal por sobrecarga de proteína”, explica a endocrinologista Deborah Beranger.