Nível do Rio Acre sobe quase 3 metros em 48 horas, mas tende a estabilizar

O nível do Rio Acre deu um “susto” durante o fim de semana. A subida, na capital acreana, foi de quase três metros nas últimas 48 horas e chega a 10,56m na manhã desta segunda-feira, 19.

Além da força da água, quem passou pelo rio neste final de semana presenciou a grande quantidade de balseiro, sinal de aumento do nível.

Apesar da considerável subida do nível, a Defesa Civil de Rio Branco declarou que o monitoramento da bacia do Rio Acre demonstra que o manancial deve estabilizar nas próximas horas.

“Estamos fazendo o monitoramento completo da bacia do Rio e a tendência é de estabilização. Todos os municípios, com exceção de Rio Branco e Porto Acre, mostram sinais de vazante. Por isso a expectativa é que estabilize e não ultrapasse os 11 metros nas próximas horas”, declarou Cláudio Falcão, coordenador do órgão na capital acreana.