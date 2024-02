TRE realiza leilão de seis caminhonetes e um caminhão nesta segunda (19) no Acre

Sete veículos, entre caminhonetes e caminhão, usados e que não estão sendo mais utilizados pela instituição estão listados no Edital de Leilão nº 02/2023, publicado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre. O leilão do tipo “Maior Lance ou Oferta”, será realizado de forma presencial na segunda-feira, 19, na sede do TRE, às 9h (horário local).

Serão leiloadas 6 caminhonetes com lance inicial de 38.333, 33 até R$ 75.406 e um caminhão com lance inicial de R$ 116.268,67.

Para participar, os interessados devem apresentar documentos originais ou cópias autenticadas, sendo pessoa física, carteira de identidade, CPF com foto e comprovante de endereço. Já para pessoa jurídica, devem estar munidos de CNPJ da empresa, contrato social e comprovante de endereço exibidos em documento original e legíveis no momento da vistoria, ou antes, da fase de lances.

Vale lembrar que não poderão participar deste leilão servidores vinculados à Justiça Eleitoral e menores de 18 (dezoito) anos não emancipados, além de servidores da Justiça Eleitoral e parentes de até o 3º grau, podendo ocorrer a pena de nulidade do lance.

Aos interessados, o leilão será realizado no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, que fica situado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, n.º 224, Bairro Portal da Amazônia, na cidade de Rio Branco – Acre.