São Paulo receberá etapa da Copa do Mundo de mountain bike eliminator

A cidade de São Paulo receberá pela primeira vez na história uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike eliminator (XCE, sigla em inglês Cross Country Eliminator), modalidade de mountain bike criada para ser ágil e urbana. A competição será disputada entre os dias 15 e 18 de agosto no Memorial da América Latina.

O mountain bike eliminator, independentemente de usar obstáculos naturais ou artificiais, exige equilíbrio e força dos atletas na busca pelo melhor tempo. Esta disputa tem o formato eliminatório, com os melhores tempos de cada bateria avançando na competição.

A abertura do Circuito Mundial será no dia 20 de abril em Paris (França). Depois a parada será em Barcelona (Espanha), no dia 26 de abril. A competição segue então para Palangkaraya (Indonésia), em 19 de maio, Sakarya (Turquia), em 26 de maio, Leuven (Bélgica), 2 de junho, e chega ao Brasil.

Após a etapa brasileira as etapas serão em Bangalore (Índia), em 29 de setembro, e Riade (Arábia Saudita), em 3 de novembro.

“Estamos preparados para receber os melhores bikers do planeta com estrutura de primeiro mundo. Além de toda a parte técnica que envolve uma etapa da Copa do Mundo, também garantiremos que todos os olhos do mundo se fixem em São Paulo”, declarou o ex-atleta Felipe Avelar, que está atuando na organização da competição.