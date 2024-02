PRF finaliza Operação Rodovida e prende três pessoas no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na quarta-feira (14), a Operação Rodovida fase Carnaval 2024. Durante os seis dias de recesso prolongado, houve intenso fluxo de veículos nas rodovias federais que perpassam pelo estado do Acre. Paralelamente, a PRF direcionou esforços para a segurança viária, com foco em orientações educativas para reduzir a violência no trânsito, e realizou abordagens contra diversos ilícitos.

O feriado de carnaval este ano aconteceu entre os dias 9 e 14 de fevereiro. Nesse período, a PRF no Acre desenvolveu ações na última etapa da Operação Rodovida. Com reforço de efetivo policial, incluindo servidores que trabalham na área administrativa, as fiscalizações visaram a condutas de risco, como dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção no caso de crianças. Também foram incrementados comandos especializados de enfrentamento aos crimes na região de fronteira.

Foram abordadas 791 pessoas, em 518 veículos, e 375 testes de alcoolemia realizados. 11 motoristas foram autuados por ingestão de bebida alcoólica. 34 condutores flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos. Aconteceram 4 acidentes, sem óbitos. Em comparação ao ano passado, em 2024, observou-se um aumento significativo no fluxo de automóveis, muitos dos quais com um número maior de ocupantes, mesmo diante de condições climáticas adversas, com chuvas quase constantes ao longo do período.

No tocante à criminalidade, ao todo três pessoas foram presas. Na manhã de domingo (11), um homem foi detido em Rio Branco portando um jabuti sem autorização do órgão responsável. O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), na capital acreana. Já na noite de terça-feira (13), um indivíduo foi preso com mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentar, quando viajava pela BR-364. E, finalmente, na tarde de quarta-feira (14), uma mulher de 37 anos foi flagrada transportando drogas ocultas em sua mala, em Xapuri, na BR-317.

Ela viajava em um táxi com outras pessoas. A passageira teria saído de Boa Vista (RR), a mala fora recebida com a droga em Porto Maldonado (Peru), com destino final até a cidade de Mascate (Omã), no Oriente Médio. Devido às contradições apresentadas pela suposta turista, os PRFs realizaram inspeção minuciosa e apreenderam 3,65 kg de substância com características de cocaína em dois fundos falsos da mala.

O entorpecente reagiu positivamente no teste preliminar. Pelo serviço, ela confessou que receberia certa quantia em dinheiro. A presa foi encaminhada para a autoridade judiciária em Epitaciolândia