ApexBrasil lança 11 cursos gratuitos de capacitação para o mercado chinês

Container transshipment at port.

Desenvolvidos exclusivamente para a plataforma EAD da ApexBrasil, os cursos buscam orientar exportadores brasileiros sobre o complexo sistema regulatório do país asiático

Se você é empresário e tem interesse em vender para a China, essa notícia é para você. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) acaba de lançar 11 cursos online de capacitação para exportar ao mercado chinês. Inéditos, os materiais são inteiramente gratuitos e foram desenvolvidos pelos Escritórios da Agência em Pequim e Xangai para compor o catálogo de sua plataforma de ensino a distância (EAD).

O objetivo é oferecer aulas sobre temas-chave de comércio exterior para ajudar empresários e empresárias a se inserirem no mercado chinês, a partir de uma abordagem prática. Os assuntos são determinantes para o cotidiano de quem trabalha com exportações, envolvendo taxas de câmbio, acordos de comércio e estratégia para seleção de mercados-alvo.

O conteúdo dos cursos será apresentado por meio de vídeos e materiais de apoio, em três módulos:

Visão geral do arcabouço legal e regulatório chinês sobre controle de alimentos importados, registro, rotulagem, entre outros;

Análise das oportunidades para alimentos brasileiros na China;

Apresentação dos requisitos para e-commerce do ponto de vista regulatório.

A China se tornou o maior importador de alimentos do mundo e, apesar da atratividade do seu mercado, exportar esse tipo de produto para o país asiático não é fácil. “A China possui um rígido e complexo sistema regulatório para garantir a qualidade e a segurança dos produtos importados. Nossos cursos pretendem, assim, orientar os exportadores brasileiros em cada passo desse processo”, destaca o gerente geral do Escritório da Ásia e Pacífico, Rodrigo Gedeon.

O gerente acrescenta que, todos os anos, muitas produtoras de alimentos e bebidas não conseguem vender para a China por não se adequarem ao sistema regulatório do país. Além de gerar perdas para exportadores e importadores, isso pode acarretar a revogação das licenças comerciais e outras consequências para o comércio bilateral entre os países.

Veja abaixo a lista de cursos disponíveis

Curso 1 – Introdução aos canais de importação chineses e mecanismos de supervisão

Curso 2 – Introdução geral aos novos requerimentos GACC para registro de fabricantes estrangeiros

Curso 3 – Tutorial e FAQ sobre o registro no GACC de fabricantes de alimentos no exterior

Cursos 4/5 – Entendendo os requisitos de rotulagem de alimentos na China

Curso 6 – Oportunidades de mercado e conformidade de produtos aquáticos

Curso 7 – Oportunidades de mercados e conformidade de produtos lácteos

Curso 8 – Oportunidades de mercado e conformidade para castanhas

Curso 9 – Oportunidades de mercado e conformidade do mel e do própolis

Curso 10 – Oportunidades de mercado e conformidade para bebidas alcóolicas

Curso 11 – Requisitos de importação por e-commerce para alimentos importados

