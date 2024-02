Com quase trinta anos de tradição, a Orquestra Som dos Clarins animou a segunda noite de festa do Carnaval da Família com marchinhas e frevos tradicionais, nesta terça-feira, 10, em Rio Branco. Promovida pelo governo do Acre, a programação cultural de Carnaval iniciou na sexta, 9, e segue até a próxima terça-feira, 13.

“Mamãe eu quero” e “Frevo mulher” foram algumas marchinhas tradicionais de carnaval que a orquestra apresentou na folia. “Trouxemos muitas marchinhas de carnaval, para fazer aquele Carnaval de antigamente, com frevo, samba, aquelas músicas orquestradas”, disse a cantora Átila Miller.

Responsável pelo sax alto, Sandoval França lembrou os anos de Carnaval em outros estados e ícones da música acreana: ” Eu sou pernambucano, sempre toquei as orquestras de frevos. E aqui no Acre eu acompanhei o grande cantor Geraldo Leite e busco manter sempre essa tradição do Carnaval dos frevos e das machinhas carnavalescas”, ressaltou.

Com experiências em vários carnavais, a Orquestra Som dos Claríns é composta por Átila Miller e Leo Amorim na voz, Sandoval França no sax alto, Carlos Caruaru no sax tenor, Jailson Almeida e Harlan no trompete, Carlos Alexandre no trombone. Também integram o grupo João França na guitarra, Paulo Martins no contrabaixo, Mirim Santana no teclado, Gledson na bateria, Maurício Neném na percussão.

Segunda noite de folia

Além da Orquestra Som dos Claríns, se apresentaram na segunda noite do Carnaval da Família os blocos Sambase e Unidos do Fuxico, Paulo Heverton e banda, Levada do Guetto, e o DJ El Mascarado. A festa segue com programação até a próxima terça-feira, 13, e a cobertura completa pode ser acessada na Agência de Notícias do Acre: Carnaval da Família 2024.