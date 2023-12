Governo e Associação Comercial do Acre discutem projeto inovador de educação financeira nas escolas públicas

O governador Gladson Cameli e o presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa), Marcelo Moura, protagonizaram na manhã desta terça-feira, 19, na sede da instituição, em Rio Branco, um encontro estratégico para a apresentação do inovador programa de Cidadania Empreendedora. O projeto, que visa criar uma sólida cultura empreendedora nas escolas, tem como objetivo formar cidadãos comprometidos com a responsabilidade social, fortalecendo, assim, a geração de riqueza no estado.

Durante a reunião, ressaltou-se a importância da educação financeira. Marcelo Moura destacou que a falta de conhecimento nessa área pode resultar em um consumismo desenfreado. A ênfase recai sobre o desenvolvimento de habilidades essenciais, como a gestão do orçamento, práticas de poupança e a capacidade de investir e planejar o futuro.

O governador expressou sua gratidão pela iniciativa, valorizando a ação vinda de um órgão tão relevante para o Acre, representando uma das maiores forças econômicas do estado. A apresentação do projeto marca o início de uma jornada que promete não apenas reconhecimento anual, mas também um impacto transformador na cultura empreendedora do coração do Brasil.

“Estamos diante de iniciativas inovadoras que poderão moldar o futuro do Acre. A Cidadania Empreendedora e as Olimpíadas de Educação Financeira não apenas fortalecerão nossa economia, mas também forjarão cidadãos responsáveis. Agradeço à Acisa por liderar esse projeto visionário, que colocará nosso estado na vanguarda da educação financeira e do empreendedorismo. Juntos, construiremos um Acre mais próspero e consciente”, destacou o governador.

No âmbito nacional, a Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef), lançada em 2010, busca promover a educação financeira e previdenciária da população. No Acre, destaca-se o Programa Estadual de Educação Financeira, projeto de lei sancionado pelo governador Cameli e proposto pelo deputado estadual Eduardo Ribeiro, que concentra esforços nos conceitos de finanças pessoais e ações relacionadas a consumo consciente e descartes responsáveis.

Nesse contexto, a Acisa está organizando as Olimpíadas de Educação Financeira, um evento que visa criar um ambiente para a transferência de conhecimento acadêmico. O programa transformará escolas públicas e privadas em agentes educadores financeiros. Com a participação inicial de aproximadamente dez escolas, a metodologia de trabalho para as Olimpíadas está em fase de desenvolvimento.

“A ideia é trabalhar com as nossas crianças para que elas tenham essa visão de empreendedorismo e fortalecimento da economia. Começando com as Olimpíadas, acredito que daremos um passo incrível pra formação de uma mentalidade de empreendedorismo que fortalecerá o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Estamos de mãos dadas”, reforça Marcelo Moura.

Fonte: Agência de Notícias do Acre