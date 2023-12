Alunos de escola em Tarauacá estão sem transporte há duas semanas

Nesta segunda-feira, 11, se completarão exatamente duas semanas que os estudantes da escola infantil municipal Donizete Mota estão sem transporte escolar, segundo notícia divulgada pelo site Extra do Acre.

De acordo com informações, cerca de 60 crianças estão sendo prejudicadas pela falta do ônibus escolar e muitos têm faltado às aulas e os ensaios para formatura de final de ano.

Uma fonte afirmou ao site que o problema é causado pela falta de peça para o veículo e que não há previsão para a reposição

Em um áudio, a diretora da instituição de ensino informa aos pais e alunos que moram nos bairros Corcovado e Conquista, que no e retomada do funcionamento do veículo. A escola Donizete atende os estudantes do bairro do Triângulo, Corcovado e Conquista.

De acordo com o Ministério Público no município, já há um procedimento instaurado sobre a ausência do transporte escolar no Corcovado e nos bairros mais afastados da cidade.