Família diz que surfista João Chianca se recupera bem de acidente

Quatro dias após João Chianca sofrer um acidente na praia de Pipeline, no Havaí, a família do surfista brasileiro divulgou uma mensagem nesta quinta-feira (7) para informar que a recuperação do atleta segue bem.

“Gostaríamos de agradecer a todos pelas orações e votos de boa sorte. João está se recuperando e espera voltar à água em breve. Gostaríamos também de agradecer a todos os socorristas e pessoal médico do The Queen’s Medical Center que têm cuidado de João. A manifestação de apoio significa muito para nossa família”, diz a mensagem divulgada nas redes sociais da Liga Mundial de Surfe (WSL).

No último domingo (3), o surfista de 23 anos de idade estava surfando na praia de Pipeline quando caiu de uma onda e perdeu a consciência por alguns momentos. Outros surfistas que estavam no local o arrastaram para a areia.

Vaga nos jogos de Paris

Em 2023 João Chianca brilhou muito no Circuito Mundial de Surfe, encerrando a competição na quarta posição e assegurando a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em 2024 em Paris (França).