Operação Dínamo apreende quase uma tonelada de fios de cobre em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira, 7, a Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou a terceira fase da Operação Dínamo, culminando na apreensão de quase uma tonelada de fios de cobre. A ação policial teve como alvo quatro grandes sucatões em Rio Branco, identificados como receptadores de todo o material confiscado.

A Operação Dínamo, que já contou com duas edições anteriores, visa combater o furto de fios de cobre, uma prática criminosa que resulta em significativos prejuízos para a sociedade. Os danos incluem semáforos desligados, agências bancárias sem energia, e outros transtornos que afetam diretamente a rotina da população.

Em coletiva de imprensa, o delegado Roberth Alencar, coordenador da Operação Dínamo, juntamente com o diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), Pedro Paulo Buzolin, o secretário-adjunto da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), coronel Evandro Bezerra, e o Chefe do Gabinete Militar, Cel. Ezequiel Bino, apresentaram detalhes sobre a dinâmica da operação policial, que teve início no ano de 2021.

“As investigações revelaram que, no período entre 2017 e 2022, foram registrados 2.399 boletins de ocorrência relacionados a furtos de fios de cobre, além de 19 boletins de ocorrência por receptação. A magnitude desses números destaca a importância da Operação Dínamo no combate a esse tipo de crime, contribuindo para a segurança e bem-estar da comunidade acreana, informou o delegado Roberth Alencar.

A Polícia Civil reiterou seu compromisso em continuar atuando de forma incisiva contra práticas criminosas que impactam negativamente a infraestrutura e a qualidade de vida da população. A apreensão de quase uma tonelada de fios de cobre representa mais um passo significativo na desarticulação de redes criminosas envolvidas nesse tipo de atividade ilícita.