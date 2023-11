Sessão solene na Aleac homenageia servidores aposentados desde janeiro de 2022

Na manhã desta segunda-feira (27), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoveu uma sessão solene dedicada à homenagem dos servidores que se aposentaram a partir de janeiro de 2022. O evento, marcado por um clima de gratidão e reconhecimento, destacou a contribuição desses profissionais ao longo de suas carreiras.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), destacou a importância desses servidores para o funcionamento eficiente da Assembleia Legislativa. “Cada um dos homenageados desempenhou um papel crucial na instituição, contribuindo para o desenvolvimento de nossas atividades legislativas. A dedicação e experiência de cada um de vocês, são dignas de reconhecimento e agradecimento”, ressaltou.

Representando os aposentados de 2022, Maria de Lourdes de Souza, expressou sua satisfação durante a solenidade, destacando os desafios e alegrias de seus 37 anos como servidora. Lourdes contou um pouco da sua trajetória na Casa Legislativa que se iniciou em 1978, como secretária do deputado Isnard Leite, e passou por diferentes funções, incluindo bibliotecária e copiadora, até alcançar o terceiro lugar em 21 vagas para a polícia legislativa, superando inclusive, discriminações relacionadas à obesidade.

Grata pela oportunidade de formar-se em filosofia, assistência social e direito, a servidora também enfatizou a importância da saúde para os aposentados, muitos dos quais enfrentam desafios financeiros com despesas médicas.

“Sou muito grata por tudo que alcancei durante toda a minha trajetória nesta casa, foi muito difícil me aposentar porque eu amo o meu trabalho. Daqui para frente eu só peço saúde porque tem muito aposentado doente gastando seu dinheiro com remédios. No mais, agradeço a Mesa Diretora por essa homenagem, estou muito emocionada porque nunca houve uma solenidade como essa neste Poder. É inédito”, disse.

Em seguida, Lianna Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Servidores do Parlamento Acreano, expressou sua satisfação ao se reunir com servidores aposentados, destacando a honra da diretoria em representar todos os servidores da Aleac.

Reconhecendo a dedicação de muitos que ingressaram jovens, ela enfatizou o orgulho de contribuir para a história do poder legislativo acreano. No entanto, ressaltou os desafios enfrentados pelos aposentados, como o achatamento salarial, e aproveitou a ocasião para solicitar a reposição salarial como forma de reconhecimento ao trabalho prestado.

“Tivemos sim conquistas importantes nesse período, o secretário Nicolau tem trabalho em prol dos servidores desde 2021. Com o apoio dele, conseguimos um aumento de 10,06% após doze anos sem reajuste e um acordo para diluir as perdas de 2022 em parcelas. Conquistas importantes demais”, enfatizou.

Ao mencionar o andamento da LOA na casa e o aumento de 1.3% no repasse da Aleac, a presidente do sindicato argumentou que há margem para a reposição salarial dos servidores, sugerindo um valor de 5,74% referente a 2023. “Agradecemos demais essa homenagem de hoje proposta pela Mesa Diretora, mas, se conseguirmos de fato essa reposição, aí sim o servidor se sentirá de fato homenageado”, complementou.

José dos Santos Pereira, técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), agradeceu ao convite para participar da solenidade e parabenizou os novos aposentados. “Tenho um certo orgulho de dizer que fui responsável pela reestruturação do regime próprio de previdência, que, a partir de agora, cuidará da vida financeira de vocês, novos aposentados. Estamos aqui para garantir o bem-estar de todos, com a garantia de receber os proventos e futuros reajustes. Se a Aleac reestruturar o PCCR dos seus servidores, os inativos serão contemplados, pois estão aposentando pela regra mais vantajosa da Previdência Social”.

A sessão solene não apenas enalteceu as conquistas individuais, mas também promoveu um momento de confraternização entre os servidores aposentados e colegas de trabalho. Os deputados Gilberto Lira (União), Tadeu Hassem (Republicanos) e Edvaldo Magalhães (PCdoB), parabenizaram os servidores e lhes desejaram sorte e saúde na nova etapa de vida que se inicia para eles.

Ao final da cerimônia, os servidores aposentados foram honrados por seus anos de serviço dedicados à Casa Legislativa, recebendo certificados de reconhecimento. A iniciativa visa celebrar não apenas o encerramento de uma etapa profissional, mas também a deixar um legado de comprometimento e competência.