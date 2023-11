Polícia Civil do Acre realiza atendimento a alunos de escola em Rio Branco para emissão de Identidade

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou, no último final de semana, uma ação, por meio do Instituto de Identificação, com 50 atendimentos a alunos da escola Belo Jardim, em Rio Branco, para a emissão de Carteira Nacional de Identificação (CIN), que substitui o Registro Geral (RG). Os documentos ficam prontos em aproximadamente 35 dias úteis.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a identificação dos estudantes, contribuindo para a segurança e o monitoramento dos alunos, além de facilitar o acesso a serviços públicos e programas sociais que exigem a apresentação de documentos oficiais.

“Essa ação não apenas fornece uma ferramenta essencial para a identificação dos alunos, mas também fortalece os laços entre a polícia e a comunidade. É fundamental que a população se sinta segura e confiante nas instituições, e essa iniciativa contribui para esse propósito”, afirmou o diretor do Instituto de Identificação Júnior César da Silva.

Os atendimentos para confecção das carteiras de identificação fazem parte de uma série de iniciativas da PCAC voltadas para a aproximação com a comunidade e o fortalecimento dos laços de confiança. A expectativa é que a ação seja estendida a outras escolas e comunidades, ampliando o impacto positivo na segurança e identificação dos cidadãos acreanos.