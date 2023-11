Governo do Acre participa da capacitação de 900 profissionais durante Caravana do Desenvolvimento

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), participou neste sábado, 25, da certificação de 900 cidadãos em Sena Madureira, na região do Purus. O evento encerrou a edição da Caravana do Desenvolvimento, que leva o Sistema S para o interior do estado e, durante três semanas, qualificou o público com palestras e cursos profissionalizantes.

Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, o apoio do Estado ajuda a fomentar a criação de novos empregos. Mesquita entende que o componente do desemprego tem como gargalo a capacitação profissional. “Estamos diante de uma qualificação em grande escala, isso ajuda a reinserir quem está ocioso no mercado de trabalho. Essa parceria levou estrutura física de primeira linha e excelência para as pessoas”, acrescentou.

O presidente da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro, disse que o trabalho de capacitação do Sistema S é reconhecido nacionalmente: “A atividade industrial está de parabéns, agradecemos a todos os parceiros que proporcionaram esse evento, fico feliz em ver a alegria nos olhos de todos que recebem seus certificados”. O mutirão gratuito de qualificação foi oferecido pelo Sistema Fieac (Fieac, IEL, Sesi e Senai).

O deputado federal Gerlen Diniz solicitou a edição da Caravana do Desenvolvimento na região do Rio Iaco. Ao agradecer as instituições que colaboraram com o evento, ele afirmou que “a população abraçou a ideia”. Diniz vai em busca de recursos para realizar o projeto em outras regionais do estado.

Francisco Barroso, de 41 anos, concluiu os cursos de aperfeiçoamento Mecânico de Manutenção de Motocicletas e Mecânico de Instalação e Manutenção de Ar Condicionado. “É motivo de muita alegria e satisfação. Estou desempregado no momento, mas agora estou mais preparado para conseguir um emprego”, disse.