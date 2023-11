Educação do Estado realiza capacitação continuada para professores mediadores e assistentes educacionais

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Educacional (Defae), realiza nesta terça e quarta-feira, 21 e 22, no auditório da Secretaria em Rio Branco, a fase presencial do curso de formação continuada para professores mediadores e assistentes educacionais.

O curso tem 160 horas-aulas e, dessas, 8 são realizadas de forma presencial. Os demais são realizados por meio da plataforma Moodle, disponível no endereço eletrônico ead.see.ac.gov.br.

O chefe da Divisão de Formação dos Servidores da SEE, Leomar Mariano, explica que, além de Rio Branco, a formação será realizada em Xapuri, nesta terça-feira, 21. Na quarta-feira, a formação, nos municípios de Epitaciolândia e Brasileia.

Ainda no interior, na quinta-feira, 23, será a vez dos profissionais de Assis Brasil receberem a formação. Já na próxima semana, a instrução alcança profissionais de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Somente em Rio Branco, em torno de 1.400 professores mediadores e assistentes educacionais participam da formação. “Lembramos que 95% da formação acontece de forma online e estamos sistematizando essa jornada formativa em todos os municípios do nosso estado”, afirma Leomar Mariano.