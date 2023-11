O enfrentamento da polícia ao bando de “ratos d´água” que age em Tarauacá

Com a evolução da operação integrada das forças de segurança na recuperação de placas solares na última terça-feira, 14, foi necessário na manhã desta sexta-feira, 17, o apoio operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejups) por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Grupo Especial em Fronteira (Gefron) ao município de Tarauacá, diante da crescente atuação de grupos criminosos, que estão praticando roubo no curso do rio Tarauacá.

Os criminosos intitulados “Piratas d’água” praticam roubo em embarcações que transportam produtos para Jordão através dos rios. A ação criminosa foi identificada por meio de relatório da inteligência da Sejusp.

A operação integrada entre as forças tem a participação do CEL PM Evandro (Secretário Adjunto); Delegado Marcos Frank (Diretor operacional da SEJUSP); CEL PM Cleudo (Coordenador do GEFRON); CEL PM M. Jorge (representante da Diretoria Operacional da Polícia Militar do Estado do Acre); Delegado Pedro Buzolim (Diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior da Polícia Civil do Estado do Acre); e o Agente de Polícia Civil José Adsâneo (Diretor de Inteligência da SEJUSP).

Na reunião, também foi iniciado o planejamento da Operação Integrada do SISP, com foco na região do município de Tarauacá. O resultado da operação se deu na manhã dessa quinta-feira, dia 16, com a recuperação de 60 placas solares que tinham sido furtadas. Também foram efetuadas algumas prisões em flagrante de integrantes do grupo criminoso, cujos nomes estão sendo preservados para não prejudicar as investigações.