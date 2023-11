Operação da PM encontra quase 7 kg de droga na Cidade do Povo

Assessoria de Comunicação da PMAC —-

Equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam/Bope), da Polícia Militar do Acre, apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 17, aproximadamente sete quilos de maconha no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Durante a ação policial, as pessoas que estavam com o entorpecente conseguiram se evadir.

Durante patrulhamento nas ruas do bairro, e após denúncia de que em uma residência estariam alguns homens armados, em uma possível reunião do crime organizado. Os militares foram ao endereço, onde as pessoas ao notarem a presença policial se evadiram, deixando para trás uma sacola plástica.

No interior da sacola foi encontrada maconha, que após pesagem, totalizou seis quilos e oitocentas e noventa e cinco gramas, que foram entregues na delegacia, para as medidas pertinentes ao caso.